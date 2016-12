Unioni civili, Lega in Cassazione per il referendum abrogativo

La Lega presenta in Cassazione il documento per la richiesta di raccolta firme sul referendum abrogativo della legge sulle unioni civili. "No alla parificazione delle unioni gay al matrimonio tradizionale, no all'utero in affitto e alla famiglia surrogata - spiegano i parlamentari del Carroccio Gianmarco Centinaio, Nicola Molteni e Roberto Simonetti -. Siamo qui per far esprimere i cittadini: bisogna fermare questo obbrobrio".