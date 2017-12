Travaglio twitta: "Una legislatura da sciogliere nell'acido", e sui social esplode la polemica

Il direttore del "Fatto quotidiano" Marco Travaglio scrive su Twitter che "la legislatura che sta per essere sciolta (si spera nell'acido) è stata una delle peggiori della storia repubblicana". Gli risponde Lucia Annibali, la donna che con l'acido è stata sfregiata davvero dal suo ex: "Chi, come me, ha conosciuto gli effetti dell'acido, per sua sfortuna, si augura invece che questo non debba mai accadere a nessuno, nemmeno per scherzo".