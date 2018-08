Tolta la scorta al capitano Ultimo, sui social scoppia la polemica | Rita dalla Chiesa: "Saviano sì e lui no?"

Sergio De Caprio, conosciuto come il "capitano Ultimo", dal prossimo 3 settembre non avrà più la scorta. L'uomo che nel 1993 arrestò il boss dei boss di Cosa Nostra, Totò Riina, non sarà più sotto protezione. E sui social scatta subito la polemica anche grazie a Rita dalla Chiesa che in maniera provocatoria ha domandato: "Perché Saviano sì e lui no?".