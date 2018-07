Stupro, Salvini: "Impedire a chi violenta di farlo di nuovo"

La castrazione chimica per gli stupratori è "una proposta della Lega da anni". Lo ha detto Matteo Salvini in riferimento al caso della barista di Piacenza, precisando che è una "sperimentazione in vigore in tanti Paesi civili, dove si ritiene che chi mette le mani addosso a una donna o a un bambino vada curato, non solo incarcerato. Chi violenta va accompagnato in un percorso che gli impedisca di farlo per il resto dei suoi giorni".