Salvini: "Sarei favorevole a introdurre una tassa sui robot"

Il leader della Lega, Matteo Salvini, si dice favorevole a introdurre una tassa sui robot. "L'Italia è all'avanguardia per i brevetti, ma il futuro va accompagnato, la globalizzazione lasciata libera diventa anarchia", ha detto a Radio 24. "Se ci sono tre milioni di posti di lavoro a rischio, il lavoro va regolamentato, il robot deve essere un aiuto e non la sostituzione al lavoro", ha aggiunto il leader del Carroccio.

Gli aiuti al settore edile - "L'edilizia è ferma. Bisogna alleggerire la burocrazia, ma un altro conto è favorire gli abusi che sono già troppi". E' il pensiero di Matteo Salvini secondo il quale "occorre mettere il naso nelle aste giudiziarie. Ci sono decine di migliaia di immobili svenduti a grandi gruppi, che drogano i mercati", ha aggiunto.



"Sento che Lega scavalcherà Forza Italia" - "Sento che la Lega scavalcherà Forza Italia, poi saranno gli italiani che faranno l'unico vero sondaggio, le elezioni". Secondo Matteo Salvini il "centrodestra supererà il 40% e non avrà bisogno in Parlamento di chiedere aiutini o aiutoni. Se non c'è maggioranza assolutamente bisogna tornare a votare. No assolutamente, la Lega non è disponibile a nessun ragionamento di questo tipo. A me basta lo 0,1% di più di FI, significa che la nostra concretezza e coerenza viene premiata".