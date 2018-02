Salvini: se andremo al governo chiuderemo i centri islamici illegali

"Con la Lega al governo tutti i centri culturali islamici illegali". E' quanto ha dichiarato il segretario del Carroccio, Matteo Salvini, che giovedì si recherà a Umbertide (Perugia), paese in cui è in costruzione un grande centro culturale islamico. "Questa cittadina incarna l'esempio della politica fallimentare del Pd, per cui si aprono centri islamici che minano la sicurezza".