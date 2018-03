Roma, molti autisti di bus e metrò ai seggi: rischio caos nei trasporti pubblici

E' già scattata la riprogrammazione del servizio bus per domenica. Per adesso sembra che la metropolitana funzionerà regolarmente il 4 marzo, ma per lunedì 5 si attendono riduzioni di servizio in particolare sulla linea A. Gli addetti Atac impegnati al seggio come scrutatori, presidenti o segretari non potranno prestare servizio nei prossimi giorni.



D'altra parte tale attività, hanno spiegato dalla municipalizzata dei trasporti di Roma, è "riconosciuta ai sensi di legge". "Indisponibilità di personale impegnato nelle operazioni di voto", così ha risposto Infoatac a un cittadino che sabato mattina chiedeva informazioni.



Su Twitter diversi utenti già si lamentano. E l'esponente del Pd Stefano Pedica accusa: "Il Campidoglio e l'Atac prendano subito provvedimenti per impedire che il servizio di trasporto pubblico venga ulteriormente ridotto a causa delle assenze degli autisti impegnati come scrutatori ai seggi. È assurdo che in una città come Roma, dove spostarsi in autobus o metro è già normalmente difficile, i mezzi si fermino a causa delle elezioni. Quello dei dipendenti di Atac e delle altre partecipate come Ama che chiedono di assentarsi per le elezioni è un vecchio problema che va risolto".



Il personale operativo Atac coinvolto nelle operazioni di voto "è coerente con le scorse tornate elettorali", fanno sapere interpellati in merito dall'azienda. Alle comunali del 2016, l'ultima tornata elettorale a Roma, nelle operazioni di voto furono coinvolte circa 850 persone.



Il Codacons: "Una vergogna, pronto un esposto" - Sulla vicenda interviene l'associazione consumatore Codacons, che parla di "una vera vergogna che rischia di avere pesanti ripercussioni per gli utenti". Si tratta, accusa, di una "astensione di massa" del personale Ama (servizio rifiuti) e Atac, con circa 1000 dipendenti ai seggi, una percentuale pari al 10% di tutti gli scrutatori della capitale.



"Già il trasporto pubblico e la raccolta rifiuti a Roma sono in condizioni pietose", denuncia il presidente Carlo Rienzi. "Questa massiccia astensione dal lavoro rischia di avere ripercussioni pesanti. Per tale motivo lunedì presenteremo un esposto alla Corte dei Conti del Lazio, affinché apra una indagine sul caso e verifichi chi ha autorizzato un numero eccessivo di dipendenti Atac e Ama ai seggi, accertando al contempo il danno economico subito dalle due aziende e dalla collettività".



Emergenza anche a Venezia, 300 ai seggi - Si annunciano disservizi anche nel capoluogo veneto, dove almeno 300 lavoratori dell'azienda dei trasporti pubblici saranno impegnati alle operazioni di scrutinio. Ci saranno quindi possibili "ritardi, modifiche o cancellazioni" nel servizio.