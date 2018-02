24 febbraio 2018 16:45 M5s, nuova bufera su un candidato: in Puglia Tasso condannato in primo grado Una violazione del diritto dʼautore nel 2007 potrebbe tradursi in incompatibilità con le regole pentastellate

Dopo lo scandalo sui mancati bonifici al fondo per le piccole e medie imprese e dopo le contestazioni per mancanza di requisiti al candidato Caiata, (indagato per riciclaggio), il Movimento Cinque stelle viene scosso da un nuovo caso. A finire sotto la lente per presunta incompatibilità con le regole pentastellate è Antonio Tasso, candidato all'uninominale di Cerignola-Mafredonia, condannato in primo grado nel 2007 per violazione di diritto d'autore.

La vicenda giudiziaria - Come riportato dal "Foglio.it", "il giudice ha concesso le attenuanti generiche, e lo ha condannato alla pena di sei mesi di reclusione e 2.000 euro di multa oltre al pagamento delle spese processuali. La pena è stata sospesa perché Tasso non aveva precedenti penali". Il processo è finito poi in prescrizione.



L'autodifesa di Tasso - Su Facebook lo stesso Tasso ha pubblicato un post di autodifesa nel quale afferma di "aver inviato tutti i certificati giudiziari al M5S, che sono risultati puliti". Tasso non parla della condanna in primo grado del 2007 ma di una denuncia ricevuta tra il 1999 e il 2000: "Non c'è stata alcuna condanna", spiega.