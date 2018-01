Lorenzin: "I vaccini dico che sono la prima forma di protezione per la collettività"

"Nei prossimi anni aumenterà la domanda di salute del 20% perché la popolazione sta invecchiando per questo servono modelli organizzativi diversi ma anche maggiori poteri di controllo al ministreo della Salute. Sui vaccini dico che sono la prima forma di protezione per la collettività, che non hanno alcuna correlazione con le malattie più strampalate e che il loro numero è corretto. Siamo riusciti a bloccare i flussi migratori: su una questione così importante abbiamo convinto l'Europa ad aiutarci e poi abbiamo agito in Libia. L'ambizione del mio partito di centro è di porsi in continuità con quanto fatto dagli ultimi governi. In questa fase di crescita dobbiamo continuare le riforme strutturali su welfare e lavoro".



Ha toccato molti punti Beatrice Lorenzin, ministro della Salute e leader di Civici e popolari, nel suo intervento alla trasmissione "Fatti e misfatti" del direttore Paolo Liguori. Clicca e guarda il video dell'intervista integrale.