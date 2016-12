Virginia Raggi a urne chiuse: "I romani sono pronti a cambiare, io sono pronta a governare"

Per il Pd l'onere del commento è del vicesegretario Lorenzo Guerini : "Abbiamo atteso i primi dati sulle proiezioni per un primo commento parziale perché lo spoglio in molte realtà procede a rilento", ha spiegato. "L'attenzione è sui grandi Comuni ma in molte altre realtà abbiamo dati che ci portano a pensare di poter esprimere sindaci al primo turno come a Caserta, Salerno e Rimini". Il risultato è "positivo" a Milano, Bologna e Torino mentre a Roma e Napoli si scontano "difficoltà di partenza". E ha concluso: "Siamo tutti consapevoli che le elezioni per il sindaco si decidono al ballottaggio. E' una partita a sé rispetto al primo turno, con la consapevolezza di potercela giocare".

Il leader della Lega Matteo Salvini ha espresso soddisfazione soprattutto per la situazione di Roma: "Sono contento, i dati dimostrano che dove c'è la Lega il centrodestra può farcela. A Milano la partita è apertissima. A Roma dico: daje Giò! Forza Italia ha fatto una scelta suicida. Spero di giocarmela al ballottaggio. E' già un risultato eclatante arrivare ad un pelo, non so se davanti o dietro, all'armata del Pd". Ha poi escluso la possibilità di appoggiare candidati Pd ai ballottaggi: "Mai nella vita voterei per il Pd e per Renzi". Renzi, ha detto ancora, "ha preso una bella mazzata".



"Comunque vada abbiamo fatto un risultato molto importante. Considerate che tre mesi fa non mi conosceva nessuno, mentre Sala aveva la ribalta dell'Expo". Stefano Parisi, candidato sindaco a Milano per il centrodestra, ha commentato così i primi risultati. "Il 60% dei milanesi ha votato per il cambiamento - ha aggiunto Parisi - e non ha votato per la giunta uscente. Noi abbiamo grandi possibilità di farcela. Quando il centrodestra è unito dimostreremo che vinciamo, non solo a Milano, ma anche in altre città". "Nel corso dei prossimi quindici giorni - ha concluso Parisi - dobbiamo parlare a tre gruppi di persone: il primo è quel 45% di persone che non hanno votato oggi