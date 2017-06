Elezioni comunali, seggi aperti: si vota fino alle 23 di domenica

Seggi aperti per i 9.172.026 elettori chiamati al voto in 1.004 Comuni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali e per l'elezione dei consigli circoscrizionali nelle regioni a statuto ordinario. Si vota dalle 7 alle 23. L'eventuale turno di ballottaggio domenica 25 giugno, sempre dalle 7 alle 23. Lo scrutinio inizierà a partire dalle 23 di domenica.

La tornata amministrativa interessa, in particolare, quattro capoluoghi di Regione: Palermo, Genova, Catanzaro e L'Aquila; e 21 di provincia: Alessandria, Asti, Belluno, Como, Cuneo, Frosinone, Gorizia, La Spezia, Lecce, Lodi, Lucca, Monza, Oristano, Padova, Parma, Piacenza, Pistoia, Rieti, Verona, Taranto e Trapani.



Dei 9.172.026 elettori, 4.428.389 sono di sesso maschile e 4.743.637 di sesso femminile, in 10.822 sezioni elettorali.



L'affluenza alle 19 oltre il 43,5% - Alle ore 19 ha votato oltre il 43,5% degli aventi diritto negli 849 comuni italiani alle urne. E' quanto si apprende dal sito del Viminale. Alle precedenti omologhe alle ore 19 la percentuale era stata del 37,7%, ma allora le elezioni si erano svolte in due giorni. Il dato non tiene conto dei comuni del Friuli Venezia Giulia e della Sicilia, gestiti direttamente dalle due Regioni e non dal Viminale.