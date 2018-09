Sicurezza, Roberto Fico: "Non affrontare tema solo con bastone"

"La sicurezza si costruisce tramite la costruzione di altri diritti, come quello all'istruzione, all'acqua pubblica, a vivere in una città sana. Prendere il tema solo dalla parte del bastone significa fare una politica securitaria e non di sicurezza". Lo afferma il presidente della Camera Roberto Fico. Sulla Rai poi spiega: "Serve una tv meritocratica e indipendente. E' previsto dal contratto, se non sarà così, si tratterà di un fallimento".