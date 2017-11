Sicilia, Matteo Salvini: "I nostri voti determinanti per Musumeci"

Il segretario della Lega Nord Matteo Salvini dice di essere "emozionato e orgoglioso per i risultati ottenuti in Sicilia". E aggiunge che "i voti della Lega sono stati determinanti per l'elezione di Nello Musumeci. Sono sempre più convinto della mia scelta di offrire a tutti i 60 milioni di italiani la nostra proposta politica fondata sull'onestà, sulla concretezza e sulla buona amministrazione".