Sicilia, blog Grillo: Cancelleri era, è e sarà candidato presidente

"Cancelleri era, è e sarà il candidato presidente del MS5". E' il titolo di un post del blog di Beppe Grillo firmato da Giancarlo Cancelleri in cui si spiega come per indire nuove Regionarie "siamo fuori tempo massimo". "La scadenza per presentare il simbolo è questo sabato 23 settembre e dobbiamo inoltre raccogliere 3.600 firme per la presentazione della lista. Per questo motivo il M5S sarà presente alle regionali siciliane con il sottoscritto".