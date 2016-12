Sequestro Abu Omar, Mattarella grazia gli agenti Cia Medero e Seldon Lady

La decisione di Mattarella di concedere la grazia a Seldon Lady e Betnie Medero ha un valore simbolico di riconoscimento del nuovo corso della politica americana - si ragiona in ambienti parlamentari - dato che il presidente Obama ha da tempo manifestato la decisione di non ricorrere più ai cosiddetti sequestri preventivi per motivi di sicurezza.



Il numero due della Cia in Italia - Betnie Medero era quella che aveva avuto minori responsabilità nella vicenda Abu Omar ( con una condanna più lieve delle altre 25). Nel caso di Seldon Lady, all'epoca numero due della Cia in Italia, la grazia è stata parziale, di soli due anni, portando la pena da nove a sette anni, parificandola al capo dell'ufficio Castelli.



In ogni caso, la decisione di Mattarella non ha alcun effetto pratico in quanto i due cittadini americani non sono detenuti in Italia