Salvini: se si votasse ora no alleanza della Lega con Berlusconi

"Io lavorerò per fare una squadra più ampia possibile. Se si votasse stamattina, però, per serietà nei confronti degli elettori non saremmo alleati con Berlusconi". Lo dice il segretario della Lega Nord Matteo Salvini. "L'Ue è deleteria, noi combattiamo affinché l'Italia torni ad avere una sua moneta. Come facciamo ad allearci con qualcuno che dice che l'euro non si tocca e che l'Europa non si tocca?", aggiunge.