"Il bello è che lo sport dovrebbe unire. Mi fanno tristezza. A testa in giù... lasciamolo alla storia quella più brutta". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini, ai microfoni di Stasera Italia in onda su Rete 4, commenta la vicenda di AfroNapoli, la squadra di calcio femminile nata per perseguire un progetto di integrazione e inclusione. Già salita alla cronaca per aver messo fuori rosa il capitano Titty Astarita dopo la sua candidatura pro Salvini, si schiera contro il vicepremier al grido di "a testa in giù" - un coro da stadio di fronte al quale Salvini si mostra dispiaciuto per una sola cosa: "Mi spiace che ragazzi che dovrebbero unirsi e inseguire un pallone dicano sciocchezze di questo genere. Mi auguro che qualcuno si vergogni".