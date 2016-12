Sala presenta la nuova giunta a Milano nel segno della continuità

Ecco tutti i nomi - Ecco gli assessori che comporranno la nuova giunta comunale, annunciati dal Sindaco Beppe Sala: Anna Scavuzzo come vice sindaco con delega all’Istruzione; Roberto Tasca al Bilancio e Demanio; Pierfrancesco Maran all'Urbanistica e Verde; Marco Granelli alla Mobilità e Ambiente; Roberta Cocco alla Trasformazione digitale e Servizi civici; Cristina Tajani al Commercio, Attività produttive e Lavoro; Roberta Guaineri al Turismo, Sport e Tempo libero; Carmela Rozza alla Sicurezza; Pierfrancesco Majorino alle Politiche sociali e Diritti; Filippo Del Corno alla Cultura; Gabriele Rabaiotti ai Lavori pubblici e Casa; Lorenzo Lipparini alla Partecipazione e Open data. Il Sindaco terrà le deleghe a Partecipate, Promozione internazionale e Periferie. Per quest’ultima, in particolare, avrà il supporto di Mirko Mazzali. Mario Vanni è stato indicato come Capo di Gabinetto.



La prima riunione della giunta sarà al Giambellino - La prima riunione della nuova giunta si terrà "giovedì o venerdì e come avevo promesso sarà al Giambellino", un quartiere periferico della città, ha spiegato il nuovo sindaco di Milano, Giuseppe Sala, presentando la squadra di assessori che lo affiancherà. "Non è solo una questione simbolica - ha aggiunto - infatti credo che ascoltare la città sia importante".



Tra qualche giorno "sarà convocato anche il primo consiglio comunale - ha continuato - e nei prossimi giorni incontrerò anche" i collaboratori che affiancheranno il sindaco per alcuni temi. Come l'ex pm Gherardo Colombo, che lavorerà per il comitato Trasparenza e Legalità, e Emma Bonino che dovrebbe essere consulente per le questioni internazionali, "perché la Brexit, che non è una buona notizia - ha concluso - può essere una grande opportunità per Milano se agisce in fretta".