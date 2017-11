Rosatellum bis, lettera del M5s a Mattarella: "Distorce la democrazia"

Rosatellum, al Pantheon protesta M5s: "Tagliate i vitalizi, non la democrazia" Ansa 1 di 24 Ansa 2 di 24 Tgcom24 3 di 24 Ansa 4 di 24 LaPresse 5 di 24 LaPresse 6 di 24 Ansa 7 di 24 Ansa 8 di 24 Ansa 9 di 24 Ansa 10 di 24 Ansa 11 di 24 Ansa 12 di 24 Ansa 13 di 24 Ansa 14 di 24 Ansa 15 di 24 Ansa 16 di 24 Ansa 17 di 24 LaPresse 18 di 24 LaPresse 19 di 24 LaPresse 20 di 24 LaPresse 21 di 24 LaPresse 22 di 24 LaPresse 23 di 24 LaPresse 24 di 24 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci "Tagliate i vitalizi, non la democrazia". E' lo slogan della protesta M5s contro il Rosatellum al Pantheon. Oltre 4mila i manifestanti giunti da tutta Italia scesi in piazza scandendo in coro lo slogan "onestà". Decine le bandiere dei Cinque Stelle e le bende bianche, simbolo della cecità a cui sono costretti gli elettori, secondo il M5s, con questa legge elettorale. Fischi contro il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. Prende parte alla manifestazione anche Beppe Grillo: "Qui stiamo facendo una battaglia per tutto il popolo italiano". Il leader M5s, Luigi Di Maio e Alessandro di Battista si bendano gli occhi sul palco. Il candidato premier 5 Stelle attacca: "Non dico che con questa piazza fermeremo la legge elettorale, ma vi dico che si fanno male con le loro mani. Noi saremo l'unica certezza per poter formare un governo dei cittadini. I risultati sono a portata di mano e dipendono solo dalla volontà dei cittadini. Nei prossimi 4 mesi l'Italia deciderà se vivere o sopravvivere". leggi tutto

"La nostra richiesta, tuttavia, si arricchisce ulteriormente di una ragione contingente e concreta: in assenza del Suo intervento, si rischia che anche il prossimo Parlamento sia eletto con una legge che la Corte costituzionale potrebbe dichiarare illegittima. Per questo motivo riteniamo del tutto inappropriata la posizione di chi sostiene che per il giudizio sulla legge si possa serenamente attendere la pronuncia della Consulta, che invece arriverà troppo tardi", si legge nella lettera che, in allegato, rileva i punti che, secondo il Movimento, sono illegittimi.



Punti - elencati uno ad uno - che attengono a "rilievi che attengono alla costituzionalità del procedimento legislativo impiegato" e a "vizi di costituzionalità relativi al contenuto della legge approvata". "Certi della sensibilità che Lei saprà mostrare alla luce di queste particolari circostanze, per le quali la richiesta che qui rispettosamente formuliamo non apparirà come un tentativo di ingerirsi nelle Sue prerogative ma come l'unica concreta possibilità per evitare la catastrofe istituzionale di un nuovo Parlamento eletto con una legge illegittima, e' proprio con lo scopo di cooperare con Lei che ci siamo sentiti in dovere di indirizzarLe questa missiva e nello stesso spirito attendiamo le Sue determinazioni", si legge ancora.