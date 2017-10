Rosatellum, al Pantheon protesta M5s: "Tagliate i vitalizi, non la democrazia"

"Tagliate i vitalizi, non la democrazia". E' lo slogan della protesta M5s contro il Rosatellum al Pantheon. Oltre 4mila i manifestanti giunti da tutta Italia scesi in piazza scandendo in coro lo slogan "onestà". Decine le bandiere dei Cinque Stelle e le bende bianche, simbolo della cecità a cui sono costretti gli elettori, secondo il M5s, con questa legge elettorale. Fischi contro il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. Prende parte alla manifestazione anche Beppe Grillo: "Qui stiamo facendo una battaglia per tutto il popolo italiano". Il leader M5s, Luigi Di Maio e Alessandro di Battista si bendano gli occhi sul palco. Il candidato premier 5 Stelle attacca: "Non dico che con questa piazza fermeremo la legge elettorale, ma vi dico che si fanno male con le loro mani. Noi saremo l'unica certezza per poter formare un governo dei cittadini. I risultati sono a portata di mano e dipendono solo dalla volontà dei cittadini. Nei prossimi 4 mesi l'Italia deciderà se vivere o sopravvivere".