Rosatellum bis, la Camera ha approvato la legge: ora passa al Senato

"Lasciate in eredità all'Italia una nuova legge truffa e per questo l'Italia non vi assolverà". Lo ha detto Luigi Di Maio, candidato premier M5s e vicepresidente della Camera, nel corso della dichiarazione di voto finale sul Rosatellum bis. "La responsabilità - ha aggiunto - ce l'ha Gentiloni, la maggioranza, la Lega". "State approvando in maniera antidemocratica una legge incostituzionale. Forse non ne siete consapevoli. La legge elettorale regola il funzionamento della democrazia, se la manometti hai manomesso l'intero architrave costituzionale". "Noi in questa battaglia siamo più forti e quando la vinceremo, perché la vinceremo, non sarà solo la nostra vittoria, ma sarà la vittoria di tutte quelle persone che ci sostengono". "State imponendo al Paese una legge elettorale che è materia cruciale per la nostra democrazia calpestando ancora una volta le prerogative del Parlamento. Ma è una storia già vista". "A voi non solo piace vincere facile, ma anche giocare sporco".