Roma, Romeo: sindaco Raggi non è più beneficiaria mie polizze

"Durante la settimana ho modificato l'intestazione delle polizze vita che avevo stipulato indicando come beneficiaria in caso di mia morte Virginia Raggi, così come lei aveva pubblicamente richiesto il giorno in cui è venuta a sapere che avevo sottoscritto diverse polizze aventi come beneficiari alcuni miei amici". Lo scrive Salvatore Romeo, ex capo della segreteria politica del sindaco della Capitale, su Fb.