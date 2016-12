Roma, Roberto Giachetti si candida alle primarie del centrosinistra

Roberto Giachetti , vicepresidente della Camera, si candida per la corsa a sindaco di Roma . La decisione, preceduta dalle parole di sostegno del premier Matteo Renzi in persona, è ufficiale ed è stata annunciata con un video online. Il Pd è intenzionato a organizzare le primarie, da tenersi nel mese di marzo, per individuare il candidato sindaco della Capitale.

Il video: "Impegno gravoso" - "Ho deciso di partecipare alle primarie per il sindaco di Roma - dichiara l'esponente del Pd in un video pubblicato in Rete -. Ci ho messo un po' di tempo, lo confesso e non solo per un pizzico di paura che credo sia naturale, ma per una grande forma di rispetto per un impegno che so sarà immenso, gravoso".