Roma, Grillo blinda ancora Virginia Raggi: "Votata da 770.564 cittadini, ha tutta la mia fiducia"

"Virginia Raggi è il sindaco di Roma votata da 770.564 cittadini per realizzare il programma del MoVimento 5 Stelle e ha tutta la mia fiducia". Così Beppe Grillo sul suo blog in un post titolato: "Virginia non si tocca". "Tutto il MoVimento la sostiene affinché vada avanti e porti a compimento il programma per cui è stata votata dai romani. Punto", si legge ancora.

Il post di Grillo arriva dopo quello pubblicato dalla deputata pentastellata Roberta Lombardi, che sulla sua pagina Facebook, riferendosi all'ex vicecapo di Gabinetto di Virginia Raggi, Raffaele Marra, ha scritto: "Qualcuno si è autodefinito 'lo spermatozoo che ha fecondato il Movimento'. Io penso che la definizione esatta sia 'il virus che lo ha infettato'. Ora dimostriamo di avere gli anticorpi".



"Poiché la trasparenza è un valore del M5s, sono sicura che il sindaco pubblicherà i pareri dell'Anac sulle nomine di Marra e Romeo", ha aggiunto la Lombardi, che non cita Marra nella sua definizione di "virus". Fu infatti lo stesso ex vicecapo di gabinetto a descriversi così per sottolineare di essere un grillino "ante-litteram", "uno spermatozoo che ha fecondato il Movimento".



Tantissimi i commenti degli attivisti 5 Stelle al post di Lombardi, gran parte di questi critici. "Questo post è vergognoso!". Un altro: "La tua trasparenza ucciderà gli altri attivisti che si fanno il mazzo tutti i giorni. Queste cose che pretendi, sacrosante, si chiariscono dentro 4 mura, non su fb". Ma c'è anche chi la difende. "Il virus è Marra non la Lombardi".