Rita Dalla Chiesa candidata a Roma, l'ira di Salvini: metodo sbagliato

Matteo Salvini diserterà l'incontro con Silvio Berlusconi per trovare la quadra sulle candidature del centrodestra alle prossime elezioni amministrative. E' quanto si apprende da fonti del Carroccio, che spiegano come il leader della Lega "non abbia gradito il modo in cui è gestita la vicenda" che riguarda la possibile candidatura di Rita Dalla Chiesa per la corsa a sindaco di Roma.