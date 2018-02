Rimborsi M5s, Di Maio: "Concluse le verifiche, sono 8 i parlamentari morosi"

Il candidato premier per i 5 Stelle ha spiegato che, tra i parlamentari citati, Ivan della Valle "non ci ha dato l'autorizzazione" richiesta per avere accesso agli atti, così come Girolamo Pisano e Carlo Martelli. Il calcolo dell'ammanco deriva da "un incrocio di dati".



Maurizio Buccarella e Elisa Bulgarelli "ci hanno autorizzato". Nessuna precisazione in merito, invece, per quanto riguarda Andrea Cecconi, Silvia Benedetti, Emanuele Cozzoliono e Giulia Sarti.



"I probiviri esamineranno i singoli casi" - "Abbiamo individuato un margine di errore tra i conti verificati e quelli dichiarati di circa il 2%, ma non lo consideriamo perché dagli estratti conto verificati risulta che è tutto in regola", ha proseguito il leader del M5s. "Dobbiamo poi verificare altre questioni poste che sono assolutamente plausibili e che riguardano alcuni parlamentari, ma per questo ci sono i probiviri".



"Sarà la settimana dell'orgoglio M5s" - "Per quanto mi riguarda si apre la settimana dell'orgoglio Cinquestelle", ha dichiarato ancora Di Maio in un video su Facebook. "Con questi numeri chiedo a tutti i nostri parlamentari che si sono distinti per le donazioni di andare in giro per l'Italia a esibire i propri bonifici, magari presso le imprese che hanno fatto nascere. Dimostreremo che siamo l'unica forza politica della storia che ha tagliato per 23 milioni di euro gli stipendi dei parlamentari".