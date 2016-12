Riforme, Renzi a Napolitano: "E' possibile un percorso condiviso"

14:15 - Il governo "considera possibile e condivisibile con un ampio arco di forze politiche" l'iter parlamentare delle leggi elettorale e costituzionale. A riferirlo è una nota del Quirinale dopo l'incontro tra il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, il premier Matteo Renzi e il ministro delle Riforme Maria Elena Boschi. Quello delle riforme, per l'esecutivo, è "un percorso che tiene conto di preoccupazioni delle diverse forze politiche".

L'ufficio stampa della Presidenza della Repubblica informa poi che "durante il colloquio di mercoledì mattina è stato ampiamente esposto il percorso che il governo considera possibile e condivisibile con un ampio arco di forze politiche per quello che riguarda l'iter parlamentare dei due provvedimenti fondamentali già a uno stato avanzato di esame - legge elettorale e legge costituzionale per la riforma del bicameralismo paritario - i quali sono incardinati per la seconda lettura. Un percorso che tiene conto di preoccupazioni delle diverse forze politiche, soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra legislazione elettorale e riforme costituzionali".