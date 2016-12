Riforme, Mattarella riceve Forza Italia Salvini: al Quirinale quando serve

17 febbraio 2015 Riforme, Mattarella riceve Forza Italia

22:28 - Il presidente Mattarella ha auspicato che il dialogo sulle riforme possa riprendere. Conoscendolo, userà tutti gli strumenti previsti dalla Costituzione per ripristinare un clima di dialogo". Lo ha detto Renato Brunetta, capogruppo alla Camera di FI al termine dell'incontro con il Capo dello Stato. Mattarella ha ricevuto anche una delegazione di Sel capitanata da Nichi Vendola. Salvini (Lega): "Andrò al Quirinale quando serve".

L'incontro tra il presidente della Repubblica e Brunetta è durato circa mezz'ora: "Le Costituzioni devono unire, non possono dividere - ha continuato il cpaogruppo di FI -. Forza Italia conferma la coesione nazionale sulla crisi libica. Ma questo deve trovare un clima positivo. Il presidente della Repubblica ha ascoltato e ha molto apprezzato. Noi auspichiamo che la riforma costituzionale e la legge elettorale trovino un alveo di ampia condivisione. Non si può pensare di chiedere la coesione nazionale di giorno e procedere a colpi di maggioranza di notte per approvare 40 articoli della Costituzione".



Vendola: "A Renzi chiediamo serietà" - "Vogliamo serietà da parte del Governo e lo abbiamo detto anche al Capo dello Stato". Queste, invece, le parole di Vendola. "Renzi dovrebbe rivolgersi con più rispetto a chi siede in Parlamento, anche nei confronti di una piccola forza come Sel che si batte con orgoglio per le proprie idee. Ogni volta che Renzi dice 'una parte di Sel' fa inquinamento della dialettica democratica", ha concluso il leader di Sinistra e Libertà.

Grillo a Mattarella: "Ci vediamo al Quirinale" - Beppe Grillo annuncia sul suo blog che incontrerà Mattarella. "Il presidente ha cortesemente risposto alla mia lettera di auguri", scrive Grillo che pubblica testo e foto del carteggio con il Capo dello Stato. E aggiunge: "La ringrazio Presidente. Ci vediamo al Quirinale".



Mattarella, come riporta lo stesso blog, aveva così scritto al leader del Movimento 5 Stelle: "La ringrazio vivamente per le cortesi espressioni di augurio che ha voluto inviarmi in occasione della mia elezione a Presidente della Repubblica. Nella Sua lettera auspica anche di potermi incontrare al Quirinale e desidero assicurarLe che sarò lieto di riceverLa prossimamente, in una data che i nostri uffici potranno concordare. Nel frattempo Le invio i miei saluti più cordiali".



Salvini: al Quirinale quando serve - "Mi stupisco dello stupore del Quirinale. A parlare dei lavori in Parlamento, ci andranno i capigruppo in Parlamento. Quando servirà, ci andrò io. Spero che il Quirinale sia preoccupato per la situazione in Libia, non per l'agenda di Salvini". Così Matteo Salvini, segretario della Lega Nord, in una nota replica al Quirinale. Il Colle, infatti, aveva espresso "stupore" per le sue dichiarazioni. Salvini aveva annunciato che non sarebbe stato presente in occasione dell'udienza con il presidente Mattarella. L'udienza era stata chiesta, si apprende da fonti interpellate in proposito, dai parlamentari della Lega nord negli ultimi giorni.