Riforme, Boschi in Aula: "Niente veti" Emendamenti, scontro con Calderoli

"Fino all'ultimo non lasceremo nulla di intentato" per un accordo ampio, "ma sia chiaro che non possiamo accettare veti da parte di nessuno, perché sappiamo che questa è la volta decisiva ". Lo afferma al Senato il ministro Maria Elena Boschi parlando del ddl riforme . Poi l'attacco alla Lega : "Abbiamo sempre riconosciuto il valore sacro del Parlamento, ed è un valore di sicuro più alto del generare automaticamente degli emendamenti".

Calderoli: "Sembra una pagina di Wikipedia" - Secca la replica di Roberto Calderoli, autore, proprio grazie a un algoritmo, di 82 milioni di emendamenti: "Il suo intervento non so se mi ha ricordato di più una lettura di una paginetta di Wikipedia sulla storia della Costituzione o la discussione di una tesina di laurea - dice rivolgendosi al ministro - La battaglia sull'elettività diretta dei senatori va fatta fino in fondo, altrimenti è una presa in giro dal momento che quella fatta finora si è risolta in un papocchio".

Lega: "Ritirati 10 milioni di emendamenti" - Il senatore di Lega Nord ha inoltre ritirato circa 10 milioni di emendamenti al ddl riforme, mantenendone però 25 milioni. Calderoli ha sottolineato come in tal modo siano stati sventati il golpe di Renzi e la cosiddetta tagliola. Sull'eccessivo uso degli emendamenti è intervenuto anche Matteo Salvini. "Gli emendamenti me li terrei in caldo quando si parlerà di cose serie", ha detto il segretario del Carroccio.

Fonti senato: emendamenti merito circa 3.000 - Gli emendamenti definiti "di merito" alla riforma costituzionale sarebbero, secondo fonti del Senato, "non più di 3.000". Dopo il ritiro da parte dell'opposizione delle proposte di modifica agli art 1 e 2 del ddl Boschi, negli uffici di Palazzo Madama hanno fatto i conti e degli 85 milioni di emendamenti ne resterebbero solo poche migliaia.

- "Volevamo un Senato elettivo e non costruito a tavolino. Il Senato sarà elettivo e già con alcune funzioni di garanzia rafforzate. Chi parla di un cedimento di chi dissentiva ribalta semplicemente la realtà". Così Pier Luigi Bersani, su Facebook , sull'intesa sulle riforme. "Sulla vicenda del Senato - scrive l'ex segretario - c'è chi fa circolare retroscena totalmente inventati. Volevamo un Senato elettivo e non costruito a tavolino. Il Senato sarà elettivo e già con alcune funzioni di garanzia rafforzate. C'è ancora del lavoro da fare, ma fin qui questi sono i fatti, nudi e crudi". Certo, aggiunge, "non si lavora per bloccare le riforme. Chi ha sperato o spera in questo si sbaglia. Si lavora con determinazione e senza cedimenti perché, in ogni campo, le riforme corrispondano ai valori di un partito ulivista e di centrosinistra".Nel suo discorso, il ministro Boschi lancia un appello al Parlamento: "Con le nostre riforme, con le vostre riforme, l'Italia è tornata ad esser terra di opportunità. Siamo a un passo dal traguardo: a voi la scelta, se cercare di trattenere il Paese nel passato o accompagnarlo per mano nel futuro". Poi difende la riforma stessa: "E' solo l'ultimo anello di una catena, di un dibattito, di un confronto che ha percorso i decenni precedenti, non è frutto né di un tentativo estemporaneo né di approssimazione".