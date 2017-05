30 aprile 2017 06:08 Renzi stravince le primarie del Pd e si riprende la segreteria: "Un nuovo inizio" Lʼex premier ottiene il 71,1%, Orlando il 21,1%, Emiliano fermo al 7,8%. Telefonata di Gentiloni a Renzi per congratularsi. A votare in 2 milioni: superate le aspettative, ma il calo sul 2013 è di un milione

"Oggi abbiamo fatto qualcosa di straordinariamente grande. La democrazia è la possibilità di scegliere e il primo grazie è per i volontari". Matteo Renzi vince nettamente le primarie del Pd e si riprende la segreteria del partito. "Grazie a chi lavora nel governo, a iniziare da Gentiloni: lavoreremo al vostro fianco con molta convinzione". "Il congresso - sottolinea poi Renzi - segna l'inizio di una pagina nuova, non è la rivincita".

"Tutti parlano di populismi - dice Renzi - ma l'alternativa non è nel salotto, nei tweet, ma nel popolo". Poi la questione Ue, nodo al centro della ripartenza: "A Bruxelles chiediamo un cambiamento vero". Al terzo piano del Nazareno, il leader, rilegittimato dalle primarie, festeggia su un palco circondato dai volontari e dai fedelissimi, a partire da Luca Lotti e Maria Elena Boschi. Ma ci sono anche Lorenzo Guerini, Maurizio Martina, Matteo Richetti, Matteo Orfini, Ettore Rosato, Dario Franceschini e Piero Fassino.

Al voto quasi 2 milioni di persone - L'affluenza sfiora i 2 milioni di persone, nettamente più alta delle previsioni, ma in calo rispetto al 2013 quando a votare furono in 3 milioni. Non sono mancati problemi ai seggi. Contestazioni e polemiche, in particolare, a Nardò, nelle leccese, dove il voto è stato sospeso per irregolarità, a Gela, in provincia di Caltanissetta, tutto annullato. A Minori, sulla costiera Amalfitana, il partito avrebbe messo a disposizione un fondo cassa per votare senza versare i due euro.

La telefonata del premier Gentiloni - La prima reazione di Renzi alla vittoria arriva con la fotografia di un biglietto postata su Instagram. "Una responsabilità straordinaria! Grazie di cuore a questa comunità di donne e uomini che credono nell'Italia. Avanti, insieme", si legge. Poi la telefonata dal premier Paolo Gentiloni, che si congratula, e l'entusiasmo del ministro Dario Franceschini: "Grandissimo risultato per Matteo e per il Pd! Ora tutti insieme si può ripartire".

Emiliano: "Renzi custodisca i valori costitutivi del Pd" - In serata parlano anche i due sconfitti, il ministro Andrea Orlando e il governatore della Puglia, Michele Emiliano. "Dobbiamo pretendere dal nuovo segretario del Pd che sappia essere sempre il custode dei valori costitutivi del centrosinistra e del Pd - spiega Emiliano -. Noi vogliamo ricostruire il Pd che è in macerie dovunque, dal nord al centro. La responsabilità principale spetta al segretario, ma noi faremo quanto necessario per ricostruirlo assieme a lui. Anche facendogli opposizione, ma con lealtà, intelligenza e nel merito. Mai per principio".



Orlando: "Dobbiamo costruire un nuovo centrosinistra" - Orlando assicura che, "grazie a una battaglia che combatteremo con le idee, costruiremo un centrosinistra largo contro le destre. Ci batteremo ancora per questa prospettiva. Non è arrivato il momento di smobilitare. Molti, anche tra gli elettori di Matteo Renzi, condividono l'esigenza della costruzione di un nuovo centrosinistra".