Renzi contrattacca: "D'Alema? Dice falsità"

Il premier poi torna sul referendum e ammette che è una partita a "rischio", a maggior ragione dopo il trauma della Brexit. Comunque per lui non c'è stato alcun errore sull'impostazione della campagna per il referendum. "Pensiamo sia cruciale che sulla riforma della Costituzione i cittadini possano dire la loro ed è evidente che in politica quando uno perde deve prenderne atto. Un politico serio non ha paura di giocare il suo coraggio e rischiare".



Maturità - "Per il momento la riforma dell'esame di maturità non è all'ordine del giorno. Ma perché non ci mandate i vostri suggerimenti?", ha rilanciato il premier nella diretta #Matteorisponde.



Banda larga, recuperiamo ritardo - Sulla banda larga "il ritardo finalmente sta venendo meno". "Entro domani credo che arriverà la notizia del giudizio dell'Europa sul nostro piano", ha spiegato.



Lavoro, aiuto a 50enni? Vediamo - "L'unico modo per creare lavoro è far tornare le condizioni affinché le imprese assumano. Verificheremo se ci sono delle modalità per aiutare chi sta nella fascia tra 40 e 50 anni", ha continuato. "Non sta aumentando a dismisura la disoccupazione. E' ancora troppo alta - ha affermato Renzi - ma non sta aumentando, sta diminuendo. E se ci rimbocchiamo tutti le maniche il Paese riparte ma dirlo è una cosa diversa dal dire che va tutto bene".



Meridiana, accordo difficile - "Abbiamo chiuso l'accordo su Meridiana anche se è un accordo che ha difficoltà perché alcune persone dovranno lasciare il lavoro. Ma un'azienda finita è stata rimessa in piedi grazie allo straordinario lavoro di Teresa Bellanova e del ministro Delrio", ha aggiunto.



Italicum non si cambia - "Matteo, l'Italicum non si cambia". "E a me lo dice?". Così poi risponde il presidente del Consiglio nel corso del #MatteoRisponde rivolgendosi a una signora che lo incalza su Facebook.



Unioni civili, a giorni i decreti attuativi - Il premier ha anche rassicurato che per quanto riguarda i decreti attuativi della legge sulle Unioni civili "credo sia questione di qualche giorno".



P.a., trattiamo contratti con sindacati - Infine il tema caldo del rinnovo dei contratti pubblici: "E' partita la trattativa, i soldi messi, 300 milioni, servono ma non bastano per niente, la discussione dovrà vedere un accordo con le forze sindacali del pubblico impiego". Il messaggio del premier ai sindacati è: "Noi siamo disponibili a rivedere il blocco, voi portate il merito nella pubblica amministrazione, più di quanto è stato fatto. Servono strumenti per garantire chi lavora di più e meglio".