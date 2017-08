Renzi: "Continuare ad abbassare le tasse ed alzare i salari"

"Vogliamo continuare ad abbassare le tasse, abbiamo iniziato ma ancora non è che si veda granché; e quindi di conseguenza raccontiamo come fare per abbassare 30 miliardi di tasse". Lo ha detto il segretario del Pd Matteo Renzi. "Alzare i salari è l'elemento chiave. Il tema del recuperare il potere d'acquisto è il tema fondamentale", ha aggiunto l'ex premier.