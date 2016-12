Renzi, bilancio di fine anno: "C'è stata la svolta, Italia non più nelle secche"

"L'Italia non è più incagliata nelle secche". Lo scrive Matteo Renzi nell'e-news che sarà pubblicata domenica. "Abbiamo messo mano a dossier che erano impantanati da anni - prosegue il premier -. Non significa che abbiamo fatto tutto bene o che non c'è altro da fare ma che, in questo 2015, c'è stata la svolta". E conclude: "C'è tanta fame di Italia nel mondo. Dovremo rendere sempre più semplice il Paese e vedrete che non ce ne sarà per nessuno".