7 novembre 2014 Renzi alla Piaggio Aerospace: "Sembrava finita e invece l'azienda è ripartita" Il premier all'inaugurazione della fabbrica ribadisce: "Basta usare il lavoro come terreno di scontro, non dobbiamo avere paura del futuro". La società aeronautica italiana non l'ha fatto e ora "è una storia da raccontare". I leghisti: "Nulla da festeggiare, la Piaggio ha chiuso due stabilimenti"

19:47 - Matteo Renzi, in occasione dell'inaugurazione della Piaggio Aerospace a Villanova d'Albenga, lancia un appello perché "ci sia la capacità di non mettere gli uni contro gli altri". "Guai a pensare che si possa fare del mondo del lavoro il terreno dello scontro" dice il premier, aggiungendo poi che "in Italia si sta con il freno a mano tirato per paura del futuro". Per la Piaggio sembrava "una storia finita è invece l'azienda è ripartita".

La Piaggio Aerospace è una "storia da raccontare", l'azienda sembrava "cotta, finita" ma "è ripartita, la gente di Piaggio non ha mai avuto paura del futuro", ribadisce il presidente del Consiglio, ricordando come il 2006 fu "un anno magico, anche per la capacità dei lavoratori di insistere", così è ripartita e oggi "è un'azienda all'avanguardia". Perché "quando si sta un un'azienda ci lega qualcosa di più che lo stipendio, ma l'idea di appartenere a una storia", afferma.



"Hanno sempre avuto voglia di futuro mentre in Italia fa paura, si sta con il freno a mano tirato, nonostante la crisi il risparmio aumenta. Siccome c'è la crisi cresce la paura ed i risparmi non sono mai cresciuti in modo così elevato perché il futuro ha smesso di essere un'opportunità, sembra qualcosa da cui difendersi", spiega.



"Dobbiamo smettere di pensare che il tempo che ci riguarda è il passato - sottolinea il premier -. Il Paese è pieno di esperienze di assoluta eccellenza che è in grado di togliersi di dosso la paura, la muffa, l'idea che la rassegnazione la vinca. La storia si studia, certo, ma si deve scrivere".



"Oggi si inaugura una fabbrica, è bellissimo, ma la fabbrica più grande che si inaugura oggi è il nostro desiderio di non accontentarci di fare le comparse, di essere ai margini" del mondo, "di non essere solo dei numerini. Noi rappresentiamo la storia di un Paese che ha scritto pagine meravigliose ma che e' convinto che la pagina più bella debba ancora arrivare e ci saranno dei rischi da correre li correremo", conclude Renzi.



Protesta composta davanti allo stabilimento - Circa trenta persone, operai e rappresentati di partiti, hanno manifestato in modo pacifico davanti al nuovo stabilimento Piaggio Aerospace in occasione dell'inaugurazione ufficiale del sito produttivo, a cui ha partecipato anche il premier Matteo Renzi. Tra i primi ad arrivare gli esternalizzati di Piaggio, che passeranno a Laer, l'azienda che ha rilevato alcune lavorazioni da Piaggio, che chiedono garanzie. A manifestare ci sono leghisti, con il segretario della Liguria, Sonia Viale, che espongono uno striscione con scritto "Renzi fatti eleggere", rappresentanti della Lista Tsipras con lo striscione "L'Italia è una repubblica di licenziati e mazziati". Presenti anche i grillini. Per il Movimento 5 Stelle lo slogan è "Hammerhead P1HH - articolo 11 della costituzione", che fa riferimento all'aereo drone prodotto da Piaggio e all'articolo della Carta che ripudia la guerra.



I leghisti: "La Piaggio apre una fabbrica e ne chiude due" - "Questa è un'operazione di facciata - hanno detto i leghisti presenti alla manifestazione di protesta - perché Piaggio chiude due stabilimenti, ne apre uno e in 300 rischiano di stare fuori". Tutti sottolineano che "non c'è alcun motivo per festeggiare", come mercoledì aveva sottolineato la Fiom Cgil. "Non si inaugura un nuovo stabilimento Piaggio, ma la chiusura di quello di Finale Ligure ed il ridimensionamento di quello di Sestri Ponente. Si passa da 1300 dipendenti Piaggio Aero a poco più di 900! Non c'e' nulla da festeggiare", aveva detto la Fiom.