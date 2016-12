Renzi a Bari, 2 miliardi di investimenti per il Sud: "E' necessario che riparta con il resto del Paese"

Tradizionale visita alla Fiera del Levante a Bari per il presidente del Consiglio Matteo Renzi. Un premier a tutto campo, dagli investimenti economici al terremoto. In merito al sisma ha detto che con la ricostruzione "non si azzera il rischio ma si permette di avere ai nostri figli e al Paese di avere futuro diverso". E al Movimento 5 Stelle dice che "non si possono utilizzare le Olimpiadi come strumento per far pace nella faida di un movimento".

Prima di arrivare a inaugurare l'80.ma edizione della Fiera Renzi ha tagliato il nastro inaugurale del Ponte Asse Nord-Sud di Bari, simbolo di "unità" in un periodo in cui troppa politica in Europa pensa ad erigere muri, e proprio per questo la costruzione di un ponte "è il messaggio migliore", ha detto.



Alla Fiera del Levante ha parlato di un'estate in cui l'Italia ha dovuto fronteggiare le tragedie dello scontro di treni ad Andria e del terremoto, sottolineando che "proprio in questi momenti il Paese dà il meglio di sé". Sul sisma, in particolare, il premier ha spiegato che con la natura "il rischio zero non esiste, ma con Casa Italia la prevenzione non sarà più solo una frase fatta".



Poi ha messo sul piatto alcuni numeri: come i 100 milioni di euro già stanziati dal fondo della presidenza del Consiglio per il corpo dei vigili del fuoco e i 2 miliardi di euro del piano di investimenti per il Sud. Numeri che non possono nascondere le difficoltà di una ripresa che arranca. "Non solo il pil del Sud riparte troppo piano ma quello del Paese - ha detto, ricordando però che - i numeri degli anni passati sono quelli di un'ecatombe, perché venivamo da una situazione devastante".