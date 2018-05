Regionali Molise, Toma presidente: 43,4% al centrodestra, M5s 38,5%

"Devo controllare il telefono, ancora non so se mi ha chiamato il presidente Berlusconi, ma sicuramente ci sentiremo nel corso della mattina". Lo ha detto, appena arrivato alla sala stampa allestita nei locali della ex Gil di Campobasso, Donato Toma, che ha aggiunto di volersi subito mettere al lavoro per la regione. "Abbiamo poco tempo, il Molise ha bisogno di tutto e tutto quello che abbiamo promesso in campagna elettorale dobbiamo iniziare a realizzarlo", ha concluso. In diretta televisiva, negli studi regionali della Rai, il nuovo presidente ha poi stretto la mano all'uscente Paolo Frattura, del Partito democratico.