Regionali Liguria, Toti: "Coalizione formata ma resta aperta a Ncd e Udc"

15:17 - "In Liguria la coalizione di centrodestra è formata, anche se resta aperta". Lo ha detto il candidato governatore, Giovanni Toti, salutando l'alleanza siglata con Fratelli d'Italia, dopo quella avvenuta nelle settimane scorse con la Lega. "Non sono esclusi tentativi per recuperare la lista civica Liguria Libera ed esponenti di Ncd e Udc", ha poi aggiunto Toti.

"Non è facile trovare una sintesi con Ncd e Udc. Siamo aperti ma non disposti ad accogliere nelle liste i simboli dei partiti che appoggiano il governo Renzi", ha detto Toti sottolineando di essere pronto ad accogliere esponenti che si staccano dalla linea politica nazionale di quei partiti.



Ignazio La Russa ha sottolineato che la coalizione è aperta a coloro che "sono disposti a comporre una lista civica, come è avvenuto in Umbria, dove è stata costituita 'Umbria Popolare'. In questo caso non ci sono problemi anche se guarderemo alla storia dei candidati. Anche la Lega su questa possibilità non ha posto preclusioni. "Se mostrano ravvedimento politico...", ha detto il vicesegretario federale della Lega Nord Edoardo Rixi.



Per quanto riguarda 'Liguria Libera', la lista civica fondata dall'ex forzista Luigi Morgillo, già vicino all'ex ministro Claudio Scajola, e che ha annunciato che non sosterrà Toti, il consigliere politico di Berlusconi ha detto: "Non so perché cerchino di appoggiare Raffalla Paita (la candidata del centrosinistra). Sono liberali e riformisti e correre da soli significa solo fare un'azione di disturbo, diventando soci occulti della Paita". Toti ha quindi concluso il tema delle alleanze dicendo: "Io spero che tutti i pianeti si allineino".