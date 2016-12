Regionali, crolla l'affluenza

23:51 - Crolla l'affluenza alle elezioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria, dove 5,5 milioni di elettori sono stati chiamati alle urne. Alla chiusura dei seggli, in Emilia ha votato il 37,33% degli aventi diritto, circa la metà rispetto all'ultima tornata del 2010, quando si votava anche di lunedì. In Calabria, invece, si è recato alle urne il 43,9% degli elettori contro il 59,26% registrato nel 2010 (con voto anche il lunedì).