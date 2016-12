Referendum, Fico (M5S) esulta per partecipazione: Italia c'è

"Felice per la grande partecipazione. L'Italia c'è!". Così il deputato M5s e presidente della Commissione vigilanza Rai, Roberto Fico commenta il voto al referendum ad urne chiuse. "Per Renzi è un game over. Lui ha personalizzato la campagna referendaria ed ha detto che sarebbe andato via, se i dati sono confermati si deve andare a dimettere". Lo afferma Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia commentando i primi exit poll.