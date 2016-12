Referendum costituzionale, Alfano: "Tanti moderati voteranno sì"

"La somma dei partiti che sostengono il no fa circa il 65%. Se il no non ha il 65%, ma ha poco più del 50%, o intorno al 50%, vuol dire che ci sono milioni e milioni di italiani dell'area moderata e del centrodestra che riconoscono che le ragioni del sì sono quelle giuste". Lo ha detto il ministro dell'Interno Angelino Alfano, che lunedì aveva appoggiato il dietrofront del premier Matteo Renzi in caso di un esito negativo.