Referendum,Berlusconi: il Sì porta a dittatura,mandiamo a casa Renzi

"Voto No ed è un No fermo, deciso, convinto, perché questa riforma metterebbe a rischio la democrazia e porterebbe a una dittatura: Renzi e il Pd si sono cuciti addosso un vestito e si sono accaparrati la maggioranza in Senato". Lo ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi parlando del referendum. "Votiamo No anche per mandare a casa un governo che ci ha messo in condizioni difficili", ha aggiunto.