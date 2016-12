Reato di clandestinità, ecco cosa cambierà

Pronto il decreto del governo Renzi che in quindici righe rivoluzionerà il tema immigrazione in Italia. Nel mirino il reato di clandestinità introdotto nel 2009 dal decreto sicurezza dell'esecutivo Berlusconi: l'obiettivo è abrogarlo, come vuole fortemente il ministro della Giustizia Andrea Orlando. E quelle quindici righe che arriveranno per decreto cancelleranno proprio l'articolo 10bis del testo unico sull'immigrazione del 1998, la Turco-Napolitano, emendato sette anni fa. Entrare illegalmente in Italia diventerà un illecito amministrativo: resta però l'espulsione, ma senza previo procedimento penale.