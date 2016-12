Quarto, Capuozzo ai pm: Fico sapeva Lui ribatte: ero ignaro delle minacce

Su Facebook, il deputato M5s ha ribadito: "Sapevo dei contrasti nel Comune di Quarto, ma non ero a conoscenza di nessun ricatto da parte di De Robbio". Si tratta, da parte dei giornali, di un "vergognoso taglia e cuci, mischiando, modificando e riportando sommariamente la verità per buttare fango e vendere qualche copia in più". Quello che raccontano "sono chiacchiere da bar prive di fondamento", sottolinea.



La nuova versione della Capuozzo - Al processo il primo cittadino del comune partenopeo ha ripercorso nuovamente tutta la vicenda, questa volta chiamando in causa i vertici dei pentastellati. La Capuozzo ha affermato che il deputato e presidente della Vigilanza Rai aveva anche partecipato a una riunione dei consiglieri 5 stelle proprio mentre infuriavano le lotte intestine per la nomina degli assessori. Tutti dettagli che, stavolta, sembrano convincere i pm. Il procuratore antimafia Giuseppe Borrelli avrebbe infatti sottolineato: "La teste ha fornito risposte che riteniamo esaustive".