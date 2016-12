Quarto, M5S caccia sindaco Capuozzo Lei non si arrende: "Non mi dimetto"

Rosa Capuozzo non si dimette - Dopo l'espulsione, il primo cittadino di Quarto ha deciso di rimanere al suo posto. "Il sindaco - spiega un comunicato letto da un consigliere comunale M5S, Gianluca Carotenuto, davanti alla sede del Comune - nonostante la sua espulsione decretata stamattina dal Movimento Cinquestelle, e il gruppo di consiglieri di maggioranza sono decisi a continuare". "Al di là dei colori politici - prosegue il comunicato - il nostro prioritario senso di responsabilità verso i cittadini ci impone di continuare ad amministrare con coscienza ed onestà il nostro territorio come fatto fino ad oggi".



Renzi: "M5S non ha monopolio morale" - Secca replica del premier alle parole di Grillo, il quale aveva motivato l'esplusione spiegando che "siamo il MoVimento 5 Stelle e non un Pd qualsiasi". "La vicenda di Quarto - sottolinea il premier - dimostra che M5S non ha il monopolio della morale". Secondo il presidente del Consiglio, la Capuozzo non dovrebbe lasciare: "Io sono per il garantismo più totale, in un paese civile è un valore. Non si capisce bene se qualcuno era a conoscenza di ciò che stava accadendo e ha preferito tacere".



Le intercettazioni: "Ricatta, ricatta..." - Nel messaggio sul blog, Grillo ricostruisce quanto accaduto nel Comune del Napoletano riportando le telefonate intercettate tra la Capuozzo e i consiglieri comunali Concetta Aprile e Alessandro Nicolais: "L'urbanistica e lavori pubblici oltre al Puc (Piano urbanistico comunale): queste sono le tre cose a cui mira e sta sclerando e sta facendo sclerare, perché scalcia scalcia ma non sta ottenendo niente, ricatta ricatta ma non ottiene niente perché io vado come un muro, non me ne frega più niente ormai". E ancora: "Io ho lottato per... con minacce per la casa... io ho detto... ma smantellatemi questa c... di casa, non faccio un passo indietro, ho subito minacce per qualsiasi cosa".



Fico, Di Maio e Di Battista: "Mai saputo dei ricatti" - "Io e Luigi Di Maio non abbiamo mai saputo di nessun ricatto, minaccia o scambio tramite minaccia per ottenere qualcosa. Sono cose di cui siamo all'oscuro. Se l'avessimo saputo avremmo optato per una denuncia". Lo afferma Roberto Fico nel corso di una diretta streaming su Facebook insieme ad altri due membri del direttorio M5S, Di Maio stesso e Alessandro Di Battista. I due dirigenti rispondono al tweet del presidente del Pd Orfini che aveva scritto "Grillo espelle il sindaco di Quarto perché non ha denunciato le minacce. Ma lei aveva avvertito Di Maio. Attendiamo a breve l'espulsione di Di Maio".