Il M5S: il sindaco di Quarto si dimetta "La strada dell'onestà ha un prezzo"

"La strada dell'onestà ha un prezzo . Il prezzo è dover essere, sempre, senza eccezione alcuna, al di sopra di ogni sospetto". E per questo "chiediamo con fermezza a Rosa Capuozzo di dimettersi e far tornare ad elezioni Quarto ". L'appello arriva dal blog di Beppe Grillo , dove un post spiega come, nonostante il sindaco non si sia piegato alla camorra, "Occorrono decisioni ferme per dimostrare che nessun infiltrato controllerà mai il M5S".

"Per farlo - prosegue il post - occorre marcare le differenze tra noi e chi ci ha governato finora in modo netto. A Quarto, un Comune già sciolto due volte per mafia, dove il MoVimento 5 Stelle la scorsa estate è stata l'unica lista politica nazionale autorizzata a correre per le elezioni lo abbiamo fatto espellendo un consigliere (poi indagato) perché fece pressioni politiche che contraddicevano il nostro programma. Alla prima avvisaglia abbiamo messo alla porta De Robbio e oggi abbiamo preso consapevolezza di aver inflitto un grande colpo al malaffare".



"Occorre essere esemplari" - Il post prosegue sottolineando che "non ci siamo piegati, non si è piegata Rosa Capuozzo e lo dimostrano gli atti della Procura, che nella vicenda la considerano parte lesa. Questo per noi è un vanto, la testimonianza diretta che un'altra politica, ma soprattutto un altro Paese è possibile". Ciononostante, "è altrettanto naturale che quando una forza come il M5S cresce con tale rapidità questa possa divenire appetibile, anche per chi, come la mafia, negli ultimi 30 anni è stata abituata a stringere accordi e legami con il sistema partitico di centrodestra e centrosinistra. Viviamo nel Paese delle 5 organizzazioni criminali: Cosa nostra, 'Ndrangheta, Sacra corona unita, Camorra e oggi, anche grazie al PD, Mafia capitale. Per questo occorre essere ancor più esemplari, soprattutto a Quarto dove c'è il sospetto che alcuni voti fossero stati inquinati".



"Necessario dimostrare che nessun infiltrato controllerà mai il M5S" - Ecco allora che bisogna "dare segnali forti, coraggiosi, in totale discontinuità rispetto a quelli dati dai partiti. Occorrono decisioni ferme per dimostrare che nessun infiltrato controllerà mai il M5S. E siamo pronti a tornare alle urne quando vi è il sospetto che qualcuno ci abbia provato. Noi siamo il M5S e l'esempio vale più di qualsiasi poltrona", motivo per cui la richiesta è quella delle dimissioni del sindaco.



Il quale, dopo aver letto l'invito, fa sapere che "valuterò la richiesta del Movimento di dimettermi. Al momento non ho ancora deciso".