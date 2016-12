Primarie Napoli, Bassolino a Tgcom24: "Sono il vincitore morale e politico"

"Alle primarie si paga un euro per significare che deve esserci una tale motivazione etica e politica che io pago per esercitare il mio diritto di voto; una delle condizioni che rendono infatti nullo il voto in un seggio è non pagare l'euro: immaginate quindi se l'euro, invece di essere non pagato, è stato comprato e dato. Ecco perché ci sono in gioco principi fondamentali che riguardano non soltanto la città di Napoli ma il Paese" ha concluso Antonio Bassolino.