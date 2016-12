M5s, la conferenza stampa dʼaddio di Pizzarotti 1 di 16 LaPresse LaPresse M5s, la conferenza stampa d'addio di Pizzarotti 2 di 16 LaPresse LaPresse M5s, la conferenza stampa d'addio di Pizzarotti 3 di 16 LaPresse LaPresse M5s, la conferenza stampa d'addio di Pizzarotti 4 di 16 LaPresse LaPresse M5s, la conferenza stampa d'addio di Pizzarotti 5 di 16 LaPresse LaPresse M5s, la conferenza stampa d'addio di Pizzarotti 6 di 16 LaPresse LaPresse M5s, la conferenza stampa d'addio di Pizzarotti 7 di 16 LaPresse LaPresse M5s, la conferenza stampa d'addio di Pizzarotti 8 di 16 LaPresse LaPresse M5s, la conferenza stampa d'addio di Pizzarotti 9 di 16 LaPresse LaPresse M5s, la conferenza stampa d'addio di Pizzarotti 10 di 16 LaPresse LaPresse M5s, la conferenza stampa d'addio di Pizzarotti 11 di 16 LaPresse LaPresse M5s, la conferenza stampa d'addio di Pizzarotti 12 di 16 LaPresse LaPresse M5s, la conferenza stampa d'addio di Pizzarotti 13 di 16 LaPresse LaPresse M5s, la conferenza stampa d'addio di Pizzarotti 14 di 16 LaPresse LaPresse M5s, la conferenza stampa d'addio di Pizzarotti 15 di 16 LaPresse LaPresse M5s, la conferenza stampa d'addio di Pizzarotti 16 di 16 LaPresse LaPresse M5s, la conferenza stampa d'addio di Pizzarotti leggi dopo slideshow ingrandisci

"Non sono cambiato io o i nostri ideali - prosegue Pizzarotti - ma è cambiato il M5s. E' mancata la coscienza critica, l'ho esercitata solo io, e quindi vengo visto come disturbatore. In tante parti d'Italia siamo stati consumati da arrivisti ignoranti che non sanno cosa vuol dire amministrare: vogliamo governare e poi non si dialoga con nessuno. Questo non vuol dire governare".



"Sono qui a dire - continua il sindaco di Parma - quello che né il direttorio né altri hanno avuto il coraggio di dire. E' evidente che non si sia voluta ricomporre una situazione che poteva ricomporsi. Da quando il procedimento è stato archiviato, nessuno ha mai chiamato se non qualche sparuto parlamentare. E' il 144° giorno da una sospensione illegittima che non è prevista dai regolamenti. Sono l'unico sospeso d'Italia. Ma dal 7 dicembre 2014 io non ho accettato di avere paura: paura di dire quello che si pensa. Invece questa paura serpeggia tra tante persone, ad esempio parlamentari che ti chiedono come va e dopo hanno paura di farsi una foto insieme".



La "codardia del direttorio" - "Dopo 144 giorni" dall'annunciata sospensione a seguito di un'indagine sulle nomine al Teatro Regio "la codardia di non dare una risposta va cercata in questo direttorio che si è schierato e messo dietro il garante. Ma voi non avete un minimo di umanità, responsabilità e dignità per chiamare?".



Pizzarotti accusa quindi il Movimento di poca trasparenza: "Da quelli che volevano aprire il Parlamento, da quelli che volevano le telecamere dentro le aule, siamo diventati quelli delle stanze chiuse. Penso allo streaming dell'incontro sulle Olimpiadi". Ancora, Pizzarotti spiega che "amministrare vuol dire dialogo con altri, prendersi delle responsabilità. Noi parliamo di Movimento 5 Stelle al governo e dopo diciamo che non vogliamo dialogare con nessuno".