Pensioni, tensione M5s- Lega | Castelli: "Da gennaio minime a 780 euro" | Brambilla: "Così si spacca il sistema"

La "soluzione Brambilla" per quota 100 - Brambilla, che sta tirando i fili della riforma delle legge Fornero, boccia quindi sonoramente l'idea della pensione di cittadinanza da 780 euro con cui i Cinquestelle vorrebbero accompagnare il reddito. Dal palco delle "Giornate del lavoro" della Cgil, il consulente spiega invece quale potrebbe essere la soluzione per "quota 100". Il costo dell'uscita dal lavoro a 62 anni con 38 di contributi potrebbe essere compensato "facendo operare i fondi di solidarietà ed i fondi esubero, sul modello di quanto gia'à accade con grande successo il settore del credito e delle assicurazioni", ha spiegato.



Cottarelli: "Ok fondi se imprese si accollano costi" - Un'ipotesi quest'ultima che sembra non dispiacere all'economista Carlo Cottarelli. "Il costo viene fatto ricadere sulle imprese. Se le imprese sono disposte a farlo... si può fare, ma le imprese devono essere disposte ad accollarsi il costo". Da un lato è però difficile in un sistema imprenditoriale già troppo gravato da costi, ha quindi aggiunto Cottarelli, dall'altro le imprese possono anche "avere dei vantaggi nel vedere i lavoratori andare in pensione prima, e magari sono disposte a contribuire a questo prepensionamento".