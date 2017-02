Pd, Orlando:"Renzi si pone tema lavoro cittadinanza, era ora"

"Mi fa piacere che Renzi si ponga il problema del lavoro. Noi stiamo lavorando ad una proposta che presenteremo a breve". Lo ha detto il Guardasigilli Andrea Orlando a La Spezia a margine di una iniziativa per presentare la sua candidatura a segretario del Pd. "Il nodo cruciale da affrontare è come si possa dare cittadinanza e reddito. E' un punto fondamentale per il quale abbiamo perso molto in termini elettorali", ha aggiunto.