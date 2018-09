Pd, Martina conferma: "Il congresso si farà, primarie a gennaio" | Orfini: "Pensate di risolvere così? Beati voi..."

Ad oggi l'unico ad aver avanzato la propria candidatura resta sempre Nicola Zingaretti, che attende di conoscere i nomi dei suoi sfidanti. Che ci saranno, perché le grandi manovre interne al Pd ci sono, anche se si vedono poco in questa fase. Qualcuno prova a muoversi in "chiaro", come Carlo Calenda, che via Twitter invita formalmente a cena a casa sua, martedì sera, tre "pezzi grossi" del partito: Paolo Gentiloni, Matteo Renzi e Marco Minniti "per essere operativi".



Non è un mistero che l'ideatore di Fronte repubblicano sia un sostenitore sfegatato di Gentiloni, ma dopo vari scontri con le diverse correnti ha forse capito che scendere a patti è un esercizio "vitale" per chi vuole stare nel Pd. Ne sa qualcosa lo stesso Renzi, che ribadisce ai compagni di partito di "smetterla col fuoco amico, che troppe volte ha colpito e indebolito chi stava al governo". Sottolineando che "una volta alla settimana parte il dibattito sul futuro del Partito democratico. C'è chi lo vuole sciogliere e chi lo vuole rilanciare. Chi propone cene di chiarimento e chi vuole Congressi di discussione politica".